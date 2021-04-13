الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الضوء على خطوات نقل ملكية المنشأة إلى مالك جديد بنفس السجل التجاري.

وأوضحت الموارد البشرية ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أن نقل ملكية المنشاة بنفس السجل يتطلب مراجعة مكتب العمل، وتحويل ملف المالك القديم إلى تحت الإجراء، وفتح الملف للمالك الجديد، ويتم نقل العمالة تلقائيًّا.

تجديد السجل التجاري:

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التجارة أنه يمكن لأي شخص تجديد أي سجل تجاري خاص به بطريقة إلكترونية من خلال الدخول لموقع الخدمة الإلكتروني والتسجيل والقيام بهذه الخطوات التالية:

أن يتم الدخول على الموقع الخاص المخصص بالسجل التجاري الإلكتروني وتسجيل رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

ثم يتم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم ويقوم المستخدم بالضغط على اختيار السجلات التجارية، واضغط بعد ذلك على كلمة الاختيارات التي توجد أمام السجل.

ثم اضغط على اختيار تجديد السجل، وقم باختيار مدة السجل التجاري التي تريدها من بين عام حتى خمسة أعوام.

ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب.

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