الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

شؤون الحرمين توزع عددًا من المظلات على المعتمرين

متابعات الخليج 365 - واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع عدد من المظلات على معتمري بيت الله العتيق، وذلك ضمن حملتها (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في عامها الخامس.

خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف والمشرف على الحملة المهندس ماهر الزهراني أن هذه الحملة تواصل تألقها كل عام، وذلك خدمة لضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، وحمايتهم من أشعة الشمس.



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