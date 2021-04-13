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شؤون الحرمين توزع عددًا من المظلات على المعتمرين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

شؤون الحرمين توزع عددًا من المظلات على المعتمرين

بهدف حمايتهم من أشعة الشمس

متابعات الخليج 365 - واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع عدد من المظلات على معتمري بيت الله العتيق، وذلك ضمن حملتها (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في عامها الخامس.

خدمة ضيوف الرحمن: 

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف والمشرف على الحملة المهندس ماهر الزهراني أن هذه الحملة تواصل تألقها كل عام، وذلك خدمة لضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، وحمايتهم من أشعة الشمس.

شؤون الحرمين توزع عددًا من المظلات على المعتمرين - متابعات الخليج 365

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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