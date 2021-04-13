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شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من نائب رئيس وزراء سلطنة عُمان للتهنئة بشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13
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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من نائب رئيس وزراء سلطنة عُمان للتهنئة بشهر رمضان
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان ، هنأه سموه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
مشاعر أخوية:
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والنماء .
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