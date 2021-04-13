ميليشيا الحوثي تختطف الفنانة اليمنية انتصار الحمادي واثنتين من رفيقاتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - واس

أدان وزير الإعلام معمر الإرياني بأشد العبارات جريمة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باختطاف الفنانة اليمنية انتصار الحمادي واثنتين من رفيقاتها، وإخفائهن قسرياً في أحد معتقلاتها الخاصة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء منذ شهر دون توجيه أي تهم.

جريمة كبرى:

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن جريمة اختطاف انتصار الحمادي ورفيقاتها التي تأتي بعد إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرع أحد قادتها المشمولين بعقوبات دولية المدعو (سلطان زابن)، تؤكد أن جرائم الاختطاف التي ترتكبها الميليشيا بحق النساء في مناطق سيطرتها ليست سلوكا فرديا، وإنما نهج تقف خلفه وتديره شبكات منظمة للتنكيل بالنساء اليمنيات.

إدانة صريحة:

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين (الدولي والأمريكي) لليمن ومنظمات حماية المرأة لإدانة صريحة للجريمة، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق المختطفات فوراً، ووقف حملات استهداف النساء وابتزازهن، وإطلاق جميع المغيبات في معتقلاتها السرية دون قيد أو شرط.

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