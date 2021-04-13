شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة: استبعاد المرشد الطلابي من التكليف بأعمال الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي عدم تكليف المرشدين الطلابيين والمرشدات بأعمال لجان الاختبارات بما يتنافى مع مهامهم وحتى يتسنى لهم القيام بدورهم الإرشادي المأمول.

وبين الزائدي (في تعميم اطلعت عليه "الخليج 365") أن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا لدور المرشد الطلابي ومهامه أثناء اختبارات نهاية الفصل الأول والثاني من خلال تهيئة الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات ورفع الدافعية لديهم ومتابعة الحالات الطارئة النفسية والصحية الناتجة عن الضغوط والقلق الزائد وتبصيرهم بالطرق السليمة للاستعداد للاختبارات بوسائل متعددة، مشيرًا إلى أنه بالإمكان الاستفادة من نشرة الاستذكار الجيد وإرسالها لأولياء أمور الطلاب.