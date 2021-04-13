شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يستقبل المهنئين برمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فهد بن سلطان، مساء اليوم (الثلاثاء) في القصر الحكومي، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من رؤساء المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية، والمواطنين.

وبادل أمير المنطقة الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.