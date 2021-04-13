شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم يصرع ويصيب 8 في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون إثر حادث سير عنيف وقع عصر اليوم (الثلاثاء) في مكة المكرمة.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة قد تلقت عند الساعة (٤٢: ٣) من عصر اليوم بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في الجعرانة عند مدخل حي الفيصل وبه عدد من الإصابات، حيث تم توجية ٤ فرق إسعافية للموقع لمباشرة الحادث وإسعاف المصابين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٧ إصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل التخصصي.