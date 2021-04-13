شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة تبوك، مساء اليوم في القصر الحكومي, المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من رؤساء المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية، والمواطنين.

وبادل أمير منطقة تبوك الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. وفي الختام تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.