السعودية | البلديات في السعودية تكثف رقابتها مطلع "رمضان" عبر مبادرة "ممتثل"

شكرا لقرائتكم البلديات في السعودية تكثف رقابتها مطلع "رمضان" عبر مبادرة "ممتثل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل البلديات في السعودية مع بداية شهر رمضان المبارك، تكثيف الرقابة على الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهي، عبر مبادرتها "ممتثل" الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

مبادرة "ممتثل" التي دشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان "ماجد بن عبدالله الحقيل" مؤخراً، تحمل رسائل في الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ويعتمد برنامج الحملة على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد، وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.



وفي هذا الصدد، علق أمين الأحساء المهندس عصام الملا، بأن حملة "ممتثل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، والتي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي لتمكين وتفعيل توجهاتها الاستراتيجية.