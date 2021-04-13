شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مدينة الرياض، وذلك خلال فيديو نشرته قناة الإخبارية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.