شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض تدعو الطلاب لتعديل حساباتهم عبر "نور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، لتعديل حساباتهم عبر "نور"، وذلك تجنبا لتأخير صرف مستحقاتهم.

وقال مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، علي بن محمد الغامدي، إن هناك تعليمات من الوزارة تنص على ضرورة وجود حساب بنكي نشط يخص الطالب أو الطالبة.

وطالب بضرورة تعديل الحسابات على نظام "نور" ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب أو الطالبة عبر النظام، ثم تزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة، بالإضافة إلى صورة آيبان البنك لضمان استمرارية صرف المكافأة للطلاب.