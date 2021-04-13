شكرا لمتابعة خبر عن " آل الشيخ " في " مسابقة أبو ناصر ": من هو أول وزير للمعارف؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، أول سؤال من "مسابقة أبو ناصر" التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان.

وقال تركي آل الشيخ:"من هو أول وزير للمعارف؟"، موضحا:"يتم اختيار الفائز عشوائيًا ١ صباحًا للفوز بجائزة 20 ألف ريال.. يوميًا".

وتابع أن شروط المشاركة في المسابقة، هي:"الجواب مع اقتباس للتغريدة، متابعة الحساب، المشاركة بالهاشتاق".