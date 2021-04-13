شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تطلب رأي المواطنين والمقيمين في بعض الخدمات المقدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طلبت وزارة الصحة من المواطنين والمقيمين إبداء آرائهم بشأن عدد من الخدمات التي تقدمها، ومنها خدمة الاستشارة الطبية من خلال تطبيق "صحة".

كما طلب رأي المواطنين والمقيمين بشأن حول خدمة التواصل مع 937 لطلب استشارة طبية، وتطبيق موعد لحجز وجدولة المواعيد.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت روابط خاصة بكل استبيان، وهي كالتالي :

استبيان خدمة التواصل مع 937: أضغط هنا

استبيان تطبيق "صحة": أضغط هنا

استبيان تطبيق "موعد" : أضغط هنا