شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مدينة في المملكة حققت "صفر" وفيات في حوادث المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يسلط الإعلامي أحمد الشقيري في برنامجه الجديد "سين" المذاع على قناة mbc خلال شهر رمضان المبارك، الضوء على مدينة سعودية تمكنت من تحقيق "صفر" في حوادث المرور.

ولفت، في حلقته الأولى من البرنامج، أنه سيوضح خلال حلقاته المقبلة هذه المدينة، وكيف استطاعت تحقيق صفر في حوادث المرور.

ونوه بأن حوادث المرور تعد السبب الـ 11 عالمياً، والثالث على مستوى المملكة في الوفيات.