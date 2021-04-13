تعديل فصيلة الدم في رخصة القيادة.. «المرور» يوضح الإجراءات المطلوبة

أوضح المرور السعودي، الإجراءات المطلوبة لتعديل فصيلة الدم في رخصة القيادة.

وقال: «إنَّ قائد المركبة في هذه الحالة، يمكنه مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب بهذا الشأن».

جاء ذلك، ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، من احد المستفيدين قال فيه: «هل يمكنني معرفة سبب تغيير فصيلة الدم بعد تجديد رخصة القيادة؟».

وينص نظام المرور، على أن «مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها، هي ثلاث سنوات؛ حيث يجوز إصدار رخص السير بأقل من تلك المدة بحيث لا تقل عن سنة- إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها-، على أن يتم تجديد رخصة سير المركبة بإحضار أصل رخصتها والتأكد من صحة المعلومات مع خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المروية».

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