الخدمات الصحية بـ«وزارة الدفاع» تستعرض مشروع رعاية مرضى السكتة الدماغية

قامت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، باستعراض المؤشرات العامة لمشروع تحسين رعاية مرضى السكتة الدماغية.

وشارك حساب وزارة الدفاع، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجرافيك» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «مشروع تحسين رعاية مرضى السكتة الدماغية بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع».

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، أن المؤشرات تشمل مشروع تحسين الرعاية لمرضى الجلطات الدماغية الذين تلقوا علاج إذابة الجلطات خلال 3 ساعات.

وأشارت الإدارة، إلى أن مؤشر عمل الأشعة المقطعية للجلطات الدماغية بالمستشفيات المشاركة في المشروع وعددها 12 مستشفى كانت نسبة التحسن فبها بنسبة 58%.

وبينّت إدارة الصحة بوزارة الدفاع، أن مؤشر إعطاء الدواء للجلطات الدماغية بالمستشفيات المشاركة في المشروع وعددها 9 مستشفيات كانت نسبة التحسن فبها بنسبة 33%.

وأضافت إدارة الصحة، أن نسبة مرضى الجلطات الدماغية الذين تم إعطائهم مذيب للتجلط، بالمستشفيات المشاركة في المشروع وعددها 3 مستشفيات جاءت بنسبة 22%.

اقرأ أيضًا :

وزارة الدفاع: تنفيذ حكم القتل بحق 3 جنود بصفتهم العسكرية بتهمة الخيانة العظمى

«الدفاع» توجه رسالة للمواطنين والمقيمين: تجنب التجمعات وحافظ على المسافة الآمنة