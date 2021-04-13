عقوبات مساعدة المتسلل.. النيابة العامة تجدد التذكير بالسجن والغرامة

جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التذكير بأنه يُحظر تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له بأي شكل من الأشكال، وتُعد هذه الأفعال جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة وتقتضي العقوبة الجزائية المشددة.

وذكرت النيابة (عبر حسابها بتويتر)، أنه يعاقب كل من يسهِّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر:

ـ السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 15 سنة.

ـ غرامة تصل إلى مليون ريال.

ـ مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن- محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.

ـ نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن الجرائم الواردة أعلاه تعد من: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وأوضحت أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء العام في الجرائم المذكورة أعلاه، ويكون نفاذ الأحكام الواردة أعلاه بعد خمسة عشر يومًا من تاريخه.، ويعفى من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذات الصلة: كل من يتقدم خلال هذه المدة لوزارة الداخلية بمعلومات تفيد في القبض على المتسللين.

وأضافت النيابة العامة، أن ذلك يأتي وفقًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/406) بتاريخ 27 / 7 / 1442 هـ.

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