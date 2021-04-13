الأمير سلطان بن سلمان يروي تجربته خلال اليوم الدولي للرحلة البشرية للفضاء

ألقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء- عبر الاتصال المرئي- محاضرة بمناسبة اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء، وذلك من خلال الفاعلية التي نظمتها الجمعية الجغرافية الروسية (RGS).

وشارك الأمير في هذه الفعالية بالحديث عن رحلته للفضاء، ودور استكشاف الفضاء في تطور العلوم، وأهمية أول رحلة بشرية إلى الفضاء وكيف أحدثت التغيرات في العالم أجمع.

وتقيم الجمعية الجغرافية الروسية (RGS) سلسلة محاضرات افتراضية تعقدها سنويًا بتاريخ 13 أبريل، بالتزامن مع الذكرى السنوية لرحلة أول رائد فضاء في العالم؛ حيث تسعى جمعية (RGS) إلى تنظيم فعاليات تعليمية مصاحبة، مثل: (الرسم الاستدلالي الجغرافي، ومعارض للفائزين في مسابقة تصوير «أجمل دولة»، وعروض لأفلام تم تصويرها بدعم الجمعية).

ومن بين المشاركين علماء ورواد فضاء من وكالة الفضاء الروسية، وخبراء من معهد الطب البيولوجي، والأكاديمية الروسية للعلوم، ورئيس الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور علي الدوسري.

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