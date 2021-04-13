الحصيني يتوقَّع طقس «ليلة الأربعاء»: عدة مناطق تتأثر بليلة ماطرة

توقّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، ليلة ماطرة على الرياض تبدأ مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، متوقع ليلة ممطرة في العاصمة الرياض، تبدأ مساء الثلاثاء (ليلة الأربعاء) وتشمل محافظات: «حريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية ورماح»، وتمتد للصمان وشمال الشرقية وتربة الطائف وشرقها وغرب نجران، مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح مغبرة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء (ثاني أيام شهر رمضان)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: «الرياض، والشرقية، والقصيم»، وأجزاء من مرتفعات مناطق: «نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة».

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