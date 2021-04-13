نائب وزير الدفاع: أُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا

وجه نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى المرابطين على الحدود والمدافعين عن أراضي المملكة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين ولعموم من يعيش في هذا الوطن العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم».

وأضاف: «وأُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا الذين يُقدمون أعظم صور التفاني والتضحية وكل عام وجميع المسلمين بخير».

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