عدم ظهور تأمين السيارة في «أبشر».. المنصة توضح خطوة مهمة

أوضحت منصة «أبشر»، إجراءات حل مشكلة عدم ظهور تأمين السيارة لديها، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المستفيد في هذه الحالة يمكنه، التواصل مع شركة التأمين التي قام لديها بإجراءات التأمين على السيارة.

جاء ذلك؛ ردا على تساؤل ورد للمنصة، من أحد المستفيدين قال فيه: «إنَّ لدي مشكله في تأمين السيارة حيث لا يظهر في أبشر وموجود لدى شركة التأمين أحتاج المساعدة في تحديث البيانات لوثيقة التأمين».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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