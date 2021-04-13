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تأشيرات الخروج والعودة.. الجوازات توضح مدة الصلاحية بالأيام أو الشهور

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الرياض - محمد عبدالله - من تاريخ الإصدار أو السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدة صلاحية تأشيرات الخروج والعودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إذا أعطيت سائقا إجازة مدة ثلاثة أشهر خروج وعودة هل تحسب التأشيرة بالأيام أو بالأشهر لحجز الطيران بناء عليها؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60 ، 90، 120 يومًا)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر إما إذا محددة بالأيام أو عوده قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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