تأشيرات الخروج والعودة.. الجوازات توضح مدة الصلاحية بالأيام أو الشهور

أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدة صلاحية تأشيرات الخروج والعودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إذا أعطيت سائقا إجازة مدة ثلاثة أشهر خروج وعودة هل تحسب التأشيرة بالأيام أو بالأشهر لحجز الطيران بناء عليها؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60 ، 90، 120 يومًا)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر إما إذا محددة بالأيام أو عوده قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

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