السبيعي يتفقد سير اختبارات 20 ألف طالب وطالبة

تفقد رئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، اليوم «الثلاثاء»، سير اختبارات طلاب المواد العملية في كلية العلوم الطبية التطبيقية، حيث وقف على انتظام الاختبارات وسيرها، وما اتخذته الكلية من إجراءات احترازية لضمان سلامة طلابها. وأكد رئيس الجامعة خلال حديثه للطلاب أهمية الاجتهاد خلال هذه الأيام، كونهم يقطفون معها ثمار أشهر مضت؛ لنيل الشهادات العلمية والانطلاق نحو المستقبل المشرق؛ للمساهمة في تنمية دوت الخليج.

ونوه الدكتور السبيعي على ضرورة التقيد بالتعليمات التي أصدرتها إدارة الجامعة وما تتضمنها من إجراءات وقائية تهدف من خلالها إلى الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل الجائحة، مثمنا أداور الكلية في اتخاذ التدابير اللازمة.

وكان أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران قد بدأوا في مختلف الكليات والتخصصات أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442 هـ إلكترونيا، فيما بدأ طلاب وطالبات المواد العلمية اختباراتهم التطبيقية حضوريا وسط تنظيم واستعدادات مكثفة تُطبق من خلالها الجامعة الاحترازات والإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الجامعة هيأت خدماتها التقنية لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه؛ لتجنب أي عوائق، وذلك استمرارا للنجاحات التي حققتها خلال الفصول الماضية وأثبتت جودة الأنظمة الإلكترونية التي وفرتها الجامعة للطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة كثفت متابعتها مع عمداء الكليات والاطلاع المستمر على خطط الكليات؛ لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

وأضاف السبيعي أن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد حرصت على تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال تقديم البرامج التدريبية؛ لتعزيز المهارات الإلكترونية التي تضمن تسيير العملية التعليمية بكفاءة عالية، منوهاً إلى برنامج «تعزيز» التدريبي على أداء الاختبارات الإلكترونية الذي قدمته العمادة، واشتمل على 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، واستفاد منها أكثر من 650 مستفيدًا. وأكد رئيس الجامعة على مضاعفة جهود الجامعة في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية، وتعقيم المعامل والقاعات الدراسية لطلاب المواد التطبيقية، حيث يشترط على الطلاب تحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة «توكلنا- تباعد- صحتي- تطمن»، مع إجراء الجامعة لعمليات الفرز البصري وتحقيق التباعد الجسدي داخل المعامل ولبس الكمامة.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور صالح الحارثي، بضرورة حضور الطلاب قبل الاختبار بوقت كاف، ولن يُسمح بدخول الطالب للقاعة بعد مضي نصف ساعة من انطلاق الاختبار، مع ضرورة إحضار الهوية الوطنية أو البطاقة الجامعية، بالإضافة إلى عدم السماح بإحضار الكتب والمذكرات وتبادل الأدوات مع الآخرين، حرصا على سلامتهم، والالتزام بتوجيهات المسؤولين داخل الكليات والعمادات وتوجيهات المراقبين داخل قاعات الاختبارات.