السعودية اليوم / رئيس جامعة نجران يتفقد سير الاختبارات العملية



نجران 1 رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021 واس

تفقد معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم ، سير اختبارات طلاب المواد العملية في كلية العلوم الطبية التطبيقية، حيث وقف على انتظام الاختبارات وسيرها، وما اتخذته الكلية من إجراءات احترازية لضمان سلامة طلابها.

وأكد رئيس الجامعة خلال حديثه للطلاب على أهمية الاجتهاد خلال هذه الأيام، كونهم يقطفون معها ثمار أشهر مضت لنيل الشهادات العلمية، والانطلاق نحو المستقبل المشرق؛ للإسهام في تنمية الوطن، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة -حفظها الله - مهدت الطريق أمام أبناء الوطن جميعاً من خلال المشروعات العملاقة؛ ليسهموا بعلمهم وقدراتهم في إدارتها ومواصلة البناء؛ لخدمة الوطن.

ونوه الدكتور السبيعي على ضرورة التقيد بالتعليمات التي أصدرتها إدارة الجامعة، وما تتضمنها من إجراءات وقائية، تهدف من خلالها إلى الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل الجائحة، مثمناً أداور الكلية في اتخاذ التدابير اللازمة.

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22:52ت م

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