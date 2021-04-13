السعودية اليوم / الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك تنظم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد المهني



تبوك 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، غداً الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد المهني تحت شعار "تخصصي سر تميزي" برعاية نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد محمد الزهراني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري بأن الملتقى الذي سيقام عن بعد يتضمن عددا من المحاور أهمها التوجيه والإرشاد المهني وتجاربه وممارساته في المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأكد أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على بذل الجهود للرقي بالعملية التدريبية والرفع من جودة التدريب ومخرجاته بما يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة، للسير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

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22:28ت م

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