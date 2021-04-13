السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 61,526 إصابة مؤكدة و 569 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 61,526 إصابة مؤكدة و 569 وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 31,076,891 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 559,741 وفاة.

// انتهى //

22:10ت م

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واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 61,526 إصابة مؤكدة و 569 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 31,076,891 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 559,741 وفاة.// انتهى //22:10ت م0258

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