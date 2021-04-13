السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك



الأمم المتحدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال غوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر: "أتمنى أن تكون دروس رمضان في التضامن والتعاطف والرحمة مصدر إلهام لنا جميعا الآن أكثر من أي وقت مضى".

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22:03ت م

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