شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض»: «حساب بنكي» ضمان لصرف المكافآت والإعانات للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنصّ على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة.

وأكد الغامدي ضرورة تعديل الحسابات في نظام نور ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب عبر النظام, وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة.