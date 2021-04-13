شكرا لقرائتكم خبر عن «نصب وأسعار نار».. مواطنون ضحايا «جشع» سوق الثقبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنا في سوق الثقبة لبيع الأغنام، مفاجآت لا تتوقعها، ما بين عمليات نصب على مرتادي السوق، أو ارتفاع في الأسعار بشكل جنوني.

تجولت ”الخليج 365” داخل السوق، والتقت مواطنين عبروا عن غضبهم مما يحدث داخله، مؤكدين أن الأسعار «مبالغ فيها جدًا».

أمام السوق، تحدثنا إلى مواطن جاء ليشترى ما يريد من الأغنام، وكانت المفاجأة بقوله: «هنا حرامية يعني حرامية بمعني الكلمة»، وقال آخر: «الأسعار مبالغ فيها جدًا».