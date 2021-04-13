السودان يدرس عدة خيارات لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إن بلاده تدرس عدة خيارات ورؤى لمواجهة أي أزمات قد تحدث إثر الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وأطلع عباس، مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، خلال جلسة للحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، على تطورات التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

وأبلغ عباس مجلس الوزراء السوداني أن "جولة المحادثات الأخيرة التي رعتها دولة الكونغو فشلت نظرا لإصرار إثيوبيا على عدم تغيير منهجية التفاوض".

وأضاف: "ندرس عددا من الخيارات والرؤى لامتصاص أي صدمات قد تحدث في يوليو/تموز المقبل، حال الملء الثاني للسد".

بدوره، وجهت مجلس الوزراء بضرورة وجود اتفاقية ملزمة واستكمال الجانب القانوني في هذا الملف وصولاً إلى اتفاق يعزز العلاقات ويخفف التوتر بين البلدين".

وكانت مصر والسودان أعلنتا فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت مؤخرا في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.



وتبادلت الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان الاتهامات بشأن التسبب في فشل جولة محادثات كينشاسا التي رعاها رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي".

ومنذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد، لكن السودان اقترح مؤخرا وساطة رباعية دولية في الملف، وأيدته مصر، فيما تتمسك أديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.