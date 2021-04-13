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لقطات من إفطار قاصدي المسجد النبوي أول أيام رمضان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

لقطات من إفطار قاصدي المسجد النبوي أول أيام رمضان

متابعات الخليج 365 - واس

واكبت عدسة “واس” اليوم إفطار قاصدي المسجد النبوي لليوم الأول من رمضان الذي اقتصر على التمر والماء فقط وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان.

آلية الإفطار في المسجد النبوي

يذكر أن الوكالة شرعت في وقت سابق بإعداد آلية تنظيمية للإفطار بالمسجد النبوي ليكون بشكل استثنائي، فيما تتولى الوكالة بالتنسيق مع الجهات المختصة تقديم الإفطار للمصلين، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي خلال الإفطار، والأخذ بجميع التدابير الوقائية ورفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي.

المسجد النبوي المسجد النبوي لقطات من إفطار قاصدي المسجد النبوي أول أيام رمضان - متابعات الخليج 365 المسجد النبوي
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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