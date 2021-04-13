النيابة العامة: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة، باعتبار ذلك جريمة موجبة لعقوبات تصل إلى السجن (١٥) سنة وغرامة (مليون) ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء كما تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة.

عقوبات جريمة تسهيل دخول المتسللين

وقالت النيابة العامة إنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال -مع علمه بذلك- بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر :

السجن مدة لا تقل عن (خمس سنوات وتصل إلى (خمس عشرة سنة).

غرامة تصل إلى (مليون ريال).

مصادرة الوسيلة التي تقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص إيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط.

وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى (مليون ريال).

وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى (خمسمائة ألف ريال).

نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء

وتابعت النيابة العامة أن الأفعال الجرمية المذكورة تعد :

– جرائم كبيرة موجبة للتوقيف.

– جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة آنفا وفقًا لما تضمنه الأمر الملكي الكريم رقم (أ/406) وتاريخ 27/7/1442.

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