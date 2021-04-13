شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء القرني: نتعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، جهود المملكة التي تبذلها في مكافحة المخدرات وتعاونها مع الشركاء الدوليين؛ للحد من انتشارها, مشيراً إلى التزام المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة المخدرات، وأهمية تنظيم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهتها.

وشدد خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ(64) للجنة المخدرات المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في النمسا عبر الاتصال المرئي، أهمية تعزيز تعاون أجهزة إنفاذ القانون من الدول كافة لتبادل المعلومات عن خلايا وشبكات تهريب المخدرات.

وأشار إلى الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة لعلاج من وقع ضحية تعاطي المخدرات، من خلال تأسيس مستشفيات متخصصة لعلاج الإدمان، وتقديم الرعاية اللاحقة لهم وفق أفضل المعايير.