شكرا لقرائتكم خبر عن بالخرائط .. كيف يصل المصرح لهم بالعمرة والصلاة إلى الحرم المكي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المرور السعودي كيفية وصول (المُصرَّح لهم) للحرم المكي الشريف أثناء قدومهم للعمرة أو للصلاة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال عدد من الخرائط، والتي أوضحت موقف الوصول الأول هو موقف "كدي"، ويتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى موقف الملك عبدالعزيز، ثم يستمرون بالسير وصولا إلى الحرم، فيما يتم نقل ركاب موقف الزاهر إلى موقف جرول ثم يستمرون بالسير حتى الحرم.

أما ركاب السيارات المتوقفة في موقف الجمرات فيتم نقلهم إلى محطة باب علي ويستمرون بالسير للوصول إلى الحرم، بينما ركاب السيارات بموقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي) فيتم نقلهم إلى محطة شارع أجياد ومن ثم السير للوصول إلى الحرم.