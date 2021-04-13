ضبط عمالة ظهرت في مقطع اللحوم مجهولة المصدر في تبوك

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك وبالتعاون مع الجهات الأمنية من الوصول لهوية ناشر أحد المقاطع في برامج التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه بعض العمالة التي تقوم بتقطيع كمية من اللحوم مجهولة المصدر في بيئة غير ملائمة وتم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم.

وكانت أمانة تبوك قد تلقت اليوم الثلاثاء، العديد من البلاغات تطالب بالتحقيق في قيام عمالة وافدة في تبوك بتقطيع اللحوم بطريقة غير آمنة وغير نظيفة، وأوضحت الأمانة، أنها باشرت التحقيق في المقطع لبيان حقيقته وملابساته واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، أظهر قيام عمالة هندية بتقطيع اللحوم بطريقة غير آمنة أو نظيفة، لإعدادها للبيع، في منطقة تبوك.