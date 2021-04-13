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شكرا لقرائتكم ضبط عمالة ظهرت في مقطع اللحوم مجهولة المصدر في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط عمالة ظهرت في مقطع اللحوم مجهولة المصدر في تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك وبالتعاون مع الجهات الأمنية من الوصول لهوية ناشر أحد المقاطع في برامج التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه بعض العمالة التي تقوم بتقطيع كمية من اللحوم مجهولة المصدر في بيئة غير ملائمة وتم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم.
ضبط اللحوم مجهولة المصدر
وكانت أمانة تبوك قد تلقت اليوم الثلاثاء، العديد من البلاغات تطالب بالتحقيق في قيام عمالة وافدة في تبوك بتقطيع اللحوم بطريقة غير آمنة وغير نظيفة، وأوضحت الأمانة، أنها باشرت التحقيق في المقطع لبيان حقيقته وملابساته واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، أظهر قيام عمالة هندية بتقطيع اللحوم بطريقة غير آمنة أو نظيفة، لإعدادها للبيع، في منطقة تبوك.
وأوضح أحد متداولي مقطع الفيديو، أن المقطع يعود لعامل في تبوك، ونشره بحسابه على تيك توك.
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