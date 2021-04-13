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الشيخ السديس يتفقد باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

الشيخ السديس يتفقد باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام

وقف على الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الإجراءات الاحترازية بباب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك قبل تدشين افتتاحه، تسهيلًا على قاصدي وزوار المسجد الحرام لأداء العمرة والصلاة، وذلك خلال موسم رمضان لهذا العام ١٤٤٢هـ، على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

الشيخ السديس يتفقد باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام

وأشاد معالي الشيخ السديس بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل، حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

باب الملك عبدالعزيز المسجد الحرام1

تدشين مصحف الحرمين

من جهة أخرى دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تطبيق مصحف الحرمين والذي يعرض نسخة عالية الدقة من النسخة المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
الشيخ السديس يتفقد باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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