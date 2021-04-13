أحمد سعد أول ضحايا رامز عقله طار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصبح الفنان المصري أحمد سعد أول ضحايا برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه رامز جلال على قناة MBC في رمضان.

أحمد سعد يقع في فخ رامز جلال:

وبدأت الحلقة باستضافة أحمد سعد في افتتاح مدينة ترفيهية في الرياض حيث يطلب منه تجربة بعض الألعاب واختيار مجموعة محدودة العدد ترافقه في اختبار لعبة شديدة الخطورة ويكون رامز جلال من بين الضيوف الذين يتم اختيارهم بعدما يتنكر في زي شخص غريب.

ضيوف رامز عقله طار:

يذكر أن برنامج رامز عقله طار يأتي هذا العام برعاية هيئة الترفيه السعودية ويتم التصوير في الرياض.

ومن بين الأسماء التي سيتم استضافتها في برنامج رامز عقله طار كل من، سمية الخشاب، الفنان أحمد سعد، الفنانة ويزو، ريهام حجاج، وضمن القائمة أيضًا عدد من لاعبي كرة القدم المصريين وهم ملك قورة، محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، مجدي قفشة لاعب الأهلي، محمد هاني لاعب الأهلي، مروان محسن لاعب الأهلي، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

تركي آل الشيخ في غرفة أسرار رامز:

وقبل أيام ظهر المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، في كواليس برنامج رامز جلال وعلق عليه قائلًا: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة.. وفي شهر رمضان المبارك وعلى قناة MBC.. انتظروا رامز عقله طار برعاية هيئة الترفيه”.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو يجمعه مع رامز جلال، ويتجول خلاله في مكان تصوير برنامج المقالب.

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