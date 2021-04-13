استشاري يحذر: تقيدوا بالاحترازات مع دخول كورونا مرحلة حرجة عالميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، أفراد المجتمع من عدم التساهل بالاشتراطات الصحية لمجابهة كورونا وخصوصًا مع إطلالة شهر رمضان، مبينًا أن دخول الإصابات في مرحلة حرجة عالميًا وفق تصريحات منظمة الصحة العالمية مؤشر غير صحي ويتطلب من الجميع الحذر والحيطة.

ولفت إلى أن التقارير الصحية لوزارة الصحة خلال الأيام الماضية أشارت إلى ارتفاع منحنى الإصابات، وهذا الأمر يجعل الجهود المبذولة دون جدوى، إذ لا بد من تعاون أفراد المجتمع في التعاون مع الجهات لمحاصرة الفيروس نهائيًا.

فيروس كورونا مازال مستوطنًا:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: مازال العالم يعاني من تداعيات كورونا فبالرغم من التوصل إلى التطعيمات إلا إن الفيروس مازال مستوطنًا في كل مكان، ولكن أتوقع – بإذن الله- مع حصول أفراد المجتمعات العالمية على التطعيم بنسبة ٧٠-٨٠٪؜ من التطعيم فإنه بالتأكيد سيكون هناك تراجع لحدة الانتشار.

مدى خطورة التحورات:

وأكد الدكتور الحسن، أن دخول الفيروس لمرحلة حرجة يجسد مدى خطورة التحورات التي يشهدها من خلال إنتاج سلالات جديدة، لذا فإنه يجب على الجميع عدم التساهل والتراخي، مع ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل دائم، والحرص على أخذ التطعيم بجرعتيه المحددتين.

السيطرة على الوباء:

وكانت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في منظمة الصحة العالمية ماريا فان خيركوف قد أوضحت في مؤتمر صحفي أنه يمكن السيطرة على الوباء في بضعة أشهر في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

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