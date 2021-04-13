شكرا لمتابعة خبر عن خالد بن سلمان: المرابطون يقدمون أعظم صور التفاني والتضحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، إن المرابطين يقدمون أعظم صور التفاني والتضحية.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان:"أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين ولعموم من يعيش في هذا الوطن العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وأُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا الذين يُقدمون أعظم صور التفاني والتضحية وكل عام وجميع المسلمين بخير".