شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سبب طلب فتح نوافذ الطائرة عند الهبوط والإقلاع من الركاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكابتن طيار عبدالله الغامدي عن سبب خوف الكثيرين من الطيران وركوب الطائرة، وكذلك سبب طلب فتح النوافذ عند الهبوط والإقلاع من الركاب.

وذكر، خلال استضافته في قناة الرسالة، أن الخوف يعد شئ طبيعي في نفوس البشر، وأن الخوف من الطيران يكون سببه أما أن الشخص تعرض لواقعة جعلته يخاف منها أو أنه شاهد أو سمع عن واقعة جعلته يخاف من الطيران.

وأضاف أن طلب فتح نوافذ الطائرة عند الهبوط والإقلاع من الركاب يأتي بهدف الحفاظ على سلامة الركاب، لافتا أنه في حال الإقلاع أو الهبوط يجلس المضيفين في مقاعدهم مما لا يسمح برؤية ما في الخارج، لذلك يتم فتح النوافذ حتي يتثنى رؤية ما في الخارج أثناء هبوط أو إقلاع الطائرة.