شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. فوائد أخذ لقاح كورونا مع الصيام في شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح اختصاصي في جهاز المناعة، معز عمر بخيت، مدى تأثير اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الصائم في شهر رمضان وفوائد الصيام لعملية التطعيم.

وذكر، خلال حديثه بقناة العربية، أن فترة شهر رمضان مناسبة لأخذ اللقاحات، لأن الصيام يجدد وينشاط الخلايا البيضاء التي تستهدفها اللقاحات لإنتاج الأجسام المضادة.

وأضاف أن الصيام يساعد أيضا في تقوية الخلايا التي تعمل كوسيط لاستقبال اللقاح وهضم البروتينات الناتجة عنه.