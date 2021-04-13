شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة نشوء مصطلح الوهابية واسخدامه ضده المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، قصة نشوء مصطلح الوهابية وكيفية استخدامه ضده المملكة في عهد العثمانيين.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "العصملي" أن هذه المصطلح يرجع تاريخية منذ عام 1157هـ في الدرعية عندما تبنى محمد بن سعود دعوة محمد بن عبدالوهاب التي كانت تهدف إلى إخراج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة لله سبحانه وتعالى.

وأكد أن العثمانيين الأتراك كانوا ضد الدعوة التي تبناها "بن سعود" وبدأ في استخدام مصطلح "الوهابية" في محاربة المملكة، وضد الداعين لترك الخرافات التي اعتناقها البعض مثل عبادة الأشجار واللجوء إليه من أجل قضاء حاجتهم.