شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. " أمانة تبوك " تضبط العمالة التي ظهرت في فيديو دهس اللحوم الأقدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أعلنت أمانة منطقة تبوك الوصول لهوية ناشر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه بعض العمالة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر وفي بيئة غير ملائمة.

وأوضحت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنت من تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم.

وكان مقطع الفيديو أظهر عمالة وافدة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر في مكان غير أدمي بطريقة مخالفة في تبوك، كما أظهر العمالة وهي تقوم بدهس اللحم بالقدم، بعد تقطيعها.

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