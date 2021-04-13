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خادم الحرمين عبر تويتر: ندعو الله أن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - المولى سبحانه وتعالى، أن يجعل شهر رمضان المبارك خير وبركة على عموم المسلمين.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في " تويتر" : نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين.

وأضاف: ندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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