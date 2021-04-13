شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين عبر تويتر: ندعو الله أن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - المولى سبحانه وتعالى، أن يجعل شهر رمضان المبارك خير وبركة على عموم المسلمين.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في " تويتر" : نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين.

وأضاف: ندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير.