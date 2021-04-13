شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السبر» يوضح حكم إسقاط الدين وجعله من الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، اليوم الثلاثاء، حكم إسقاط الدين وجعله من الزكاة.

وقال الشيخ سعد السبر، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن أهل العلم اشترطوا للزكاة وجود النية، لافتًا إلى أنه لابد من "التمليك" والإسقاط ليس تمليك.

وأشار "السبر" إلى أنه حينما يعطي الشخص الدين لم يكن ينوي به زكاة فهنا لا يوجد شرط ونية الزكاة، فلا يكون إسقاط الدين زكاة لأنه خلا من شرط النية.