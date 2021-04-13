شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء على كافة مناطق المملكة.

وتوقع مركز الأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وأوضح أن البحر الأحمر هناك رياح سطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

أما طقس الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.