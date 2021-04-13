شكرا لمتابعة خبر عن طريف الأطول في مدة الصيام وجازان الأقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

توجد فروقات في توقيت غروب وشروق الشمس بين مدن البلد الواحدة، لتختلف بذلك عدد ساعات الصيام؛ حيث سيكون سكان مدينة طريف التي تقع شمال المملكة هم الأكثر صياماً في أول أيام شهر رمضان بعدد 14 ساعة و21 دقيقة.

وفي السياق نفسه، سيكون سكان جازان الأقل عدداً في ساعات الصيام بواقع 13 ساعة و45 دقيقة، فيما سيصوم سكان العاصمة الرياض في أول أيام الشهر الفضيل 14 ساعة ودقيقتين، أما سكان مكة المكرمة فسيصومون 13 ساعة و54 دقيقة.

وتزداد ساعات الصيام كلما اقتربنا من نهاية الشهر، لتصل في اليوم الأخير إلى 15 ساعة و17 دقيقة في طريف، و14 ساعة و14 دقيقة في جازان، و14 ساعة و44 دقيقة في الرياض، و14 ساعة و30 دقيقة في العاصمة المقدسة، و14 ساعة و43 في المدينة المنورة.