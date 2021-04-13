تنويه جديد من وزارة الصحة لكبار السن: لقاح كورونا بدون موعد مسبق

جددت وزارة الصحة، تذكير كبار السن، بإتاحة التطعيم (ضد كورونا) لهم من دون حجز مواعيد مسبقة.

وقالت الوزارة برسالة لكل مسِّن، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، «نمنحك أولوية؛ لأنك الأول في قلوبنا بانتظارك في مراكز لقاحات كورونا حسب الفئة العمرية من (75) عامًا وأكثر، بدون الحاجة إلى حجز موعد مسبق».

وكانت الوزارة، أطلقت خدمة أولوية، ويتم من خلالها إتاحة التطعيم السريع بلقاح كورونا، لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين منهم والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

اقرأ أيضا:

استشاري يتحدث عن أعراض ما بعد لقاح كورونا وجدولة الأدوية في رمضان

نصائح لمرضى الضغط في رمضان.. وزارة الصحة: تجنبًا لأي مضاعفات