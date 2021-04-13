أخبار السعودية اليوم.. إيقاف موظفين بـ11 وزارة والجمارك والهلال الأحمر و«المياه» بتهم رشوة.. و951 إصابة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 م منها: إيقاف موظفين بـ11 وزارة والجمارك والهلال الأحمر و«المياه» بتهم رشوة خلال شهر شعبان، و951 إصابة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة، و وصايا من «كبار العلماء» للمسلمين في رمضان.

إيقاف موظفين بـ11 وزارة والجمارك والهلال الأحمر و«المياه» بتهم رشوة خلال شهر شعبان

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية.

حالتان مطريتان مصحوبتان بحبات برد.. والحصيني يوضح المناطق المتأثرة

توقّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، حالتين مطريتين، تبدأ الأولى اليوم الثلاثاء، وتعقبها الثانية، وتشملان مناطق عدة بالمملكة.

«الصحة»: 951 إصابة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (951) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (8) حالات وفيات، وتسجيل (608) حالات تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (384.635) حالة.

جامعة الملك سعود تشترط اختبار «كورونا» قبل الدخول لمرافقها

أعلنت جامعة الملك سعود، إضافة خاصية اختبار كوفيد 19 في تطبيق الخدمات الإلكترونية للطلبة والطالبات، قبل دخول مرافق الجامعة وإجراء الاختبارات العملية.

«الأحوال المدنية»: لا يلزم تجديد البطاقة القديمة إلا قبل انتهائها بـ180 يومًا

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يلزم تجديد البطاقة القديمة إلا قبل موعد انتهائها بـ180 يومًا.

قصة تحدٍ.. طالب سعودي يقهر إعاقة البصر ويحقق نجاحات لافتة

لم تمنعه إعاقة البصر من مواصلة مشوار حياته، بل كانت قوة عزيمته محركًا إضافيًا دفعه لحصد النجاحات والإنجازات، أينما حل.

إغلاق مستودع وضبط 20 طنًّا من المواد الغذائية المخالفة بجدة

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في جدة يخزن قرابة 20 ألف كغم من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية يتم طحنها وخلطها وتعبئتها في ظروف غير مناسبة.

«الزكاة والدخل» تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عددها 18 فرعًا في مدن ومناطق المملكة، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصرًا.

منع الوجبات واشتراط توكلنا.. إجراءات صارمة في المسجد النبوي خلال رمضان

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة الإجراءات الاحترازية في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المُبارك.

«الأمر بالمعروف» تنشر مقطعًا للشيخ العثيمين يوضح فيه عقاب الجاسوس: قتله واجب

نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقطعًا صوتيًا للشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء السابق، كشف فيه عقوبة التجسس لصالح الأعداء.

وصايا من «كبار العلماء» للمسلمين في رمضان

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم المسلمين بالاشتغال بطاعة الله في شهر رمضان المبارك, فهو شهرٌ عظيم فيه البركات والخيرات والنفحات, فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عمل ابن آدم له, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به, إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي, للصائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».

الأرصاد عن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية ورياح وأتربة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس، اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض، والقصيم، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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