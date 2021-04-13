وزارة «الحج»: تطعيم كورونا يسبق تنسيق العمرة لمواطني مجلس التعاون

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يشترط على مواطني دول مجلس التعاون، الحصول على لقاح كورونا من إحدى الشركات التالية (فايزر، موديرنا، جونسون، أسترازينيكا) لتنسيق العمرة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا من سلطنة عمان نزلت تطبيق توكلنا ولما نزلت اعتمرنا وسجلت البيانات يقول لي أنت غير محصن أو غير مسجل في توكلنا».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «مواطني دول مجلس التعاون، عند الوصول لمكة المكرمة، توجه لأقرب مركز عناية (أحد المراكز التابعة لوزارة الحج والعمرة) من فندقك ومعك إثبات التطعيم، على أن يكون من إحدى الشركات التالية (فايزر، ماديرنا، جونسن، أسترازينيكا) لتنسيق عمرتكم».

اقرأ أيضًا:

كيف يصل للحرم المكي المصرح لهم بالعمرة أو الصلاة؟.. «المرور» يوضح